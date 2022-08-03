Сергія Грабовського представив начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ярослав Бойко

У Полицькій виправній колонії, де в'язні тиждень тому влаштували бунт, представили нового керівника. Ним став полковник внутрішньої служби Сергій Грабовський. Куди переводять попереднього керівника Віталія Хирлюка, наразі невідомо.

Про призначення нового керівника стало відомо у середу, 3 серпня, після повідомлення на сторінці виправного закладу в Facebook. Заклад очолив полковник внутрішньої служби Сергій Грабовський.

«Очільник служби представив нового начальника ДУ «Полицька виправна колонія» полковника внутрішньої служби Сергія Грабовського, привітавши його із призначенням на посаду, звернув увагу на ряд непростих завдань, що стоять перед колонією у цей час, побажав оптимізму та успішної реалізації ідей і задуманих планів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в ніч на 25 липня в'язні Полицької виправної колонії влаштували бунт. Його ініціаторами стали засуджені, яких перевели із Запоріжжя. В'язні забарикадувались у житловій зоні та не впускали персонал, вибили вікна, пошкодили двері та меблі, а також влаштували пожежу в їдальні та карантинній зоні. Виявилось, що бунт влаштували через невдоволення правилами утримання та ставленням персоналу.

Щодо цього інциденту розпочали кримінальне провадження. Також перевірку влаштував Офіс омбудсмана України. 1 серпня опублікували її результати. Загалом у роботі колонії виявили ряд порушень:

Соціально-психологічною службою установи не створено оптимальних умов відбування покарання та проведення із засудженими соціально-виховної роботи, задля їх виправлення та ресоціалізації;

Встановлено порушення прав евакуйованих засуджених на соціальну допомогу в частині неможливості використання призначених та нарахованих їм соціальних виплат та заробітної плати, які були на їхніх особових рахунках;

В установі на низькому рівні здійснюється підготовка засуджених до звільнення. Зокрема, в 20% засуджених, у яких через півтора місяця закінчується термін відбування покарання, відсутні документи, що посвідчують особу.

Крім того, за тиждень до бунту правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо імовірного побиття одного з в'язнів. У соцмережі потрапило відео, як працівник закладу б'є гумовим кийком засудженого. Щодо цього інциденту також проводять перевірку.