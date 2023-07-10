Вбивство скоїв в'язень Городищенської виправної колонії

Рівненський райсуд призначив сім років ув'язнення 32-річному в'язню колонії, який під час конфлікту до смерті побив іншого засудженого. Відомо, що сварка між чоловіками виникла через російську агресію в Україні: обвинувачений пояснив, що його розізлили висловлювання опонента на цю тему. Однак що саме казав потерпілий, не зазначено.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, злочин чоловік вчинив ввечері 18 жовтня у Городищенській виправній колонії. Під час сварки обвинувачений наніс іншому ув'язненому численні удари кулаками, дерев'яною палкою та ременем з металевою пряжкою. Всього експерти нарахували не менше 19 ударів по тулубу, голові та кінцівках.

Внаслідок побиття потерпілий отримав важкі травми. Його госпіталізували до центральної міської лікарні, але згодом він помер.

Обвинуваченому ж вручили підозру за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть), санкція якої передбачає до десяти років тюрми.

На судовому засіданні, яке відбулося 3 липня, чоловік визнав провину і підтвердив обставини, викладені у обвинувальному акті. Про чоловіка відомо, що він є уродженцем сусідньої Волинської області, відбував покарання у колонії за аналогічний злочин – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Суддя Сергій Коробов визнав чоловіка винним за вказаною статтею і призначив йому сім років та один місяць ув'язнення. За проведення експертиз чоловік повинен заплатити 3 тис. грн.

Додамо, що вирок наразі не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.