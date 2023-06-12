Двом в'язням Катеринівської виправної колонії вручили підозри

Двох в'язнів Катеринівської колонії на Рівненщині викрили на постачанні наркотиків у виправний заклад. Їм допомагали двоє спільників на волі, які купували препаратати та маскували їх у посилках. За скоєне підозрюваним загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань, організували наркобізнес двоє в'язнів колонії та залучили осіб на волі, які раніше разом із ними відбували покарання. Вони закуповували заборонені речовини у Рівному та Києві у наркозалежних, які перебувають на програмі замісної терапії.

Зловмисники маскували наркотики та відправляли пакунки засудженим поштовим зв'язком. Для отримання посилок організатори залучали інших засуджених. Також встановлено, що частину наркотиків продавали на території Рівненщини.

«8 червня оперативники та слідчі за підтримки спецпризначенців полку особливого призначення провели ряд обшуків у камерах, де утримуються засуджені, та місцях проживання відправників наркотиків. Вилучили згортки та упаковки з наркотичними засобами, шприци, таблетки невідомого походження, «чорнові» записи, квитанції про відправку посилок», – йдеться у повідомленні.

Чотирьом учасникам банди повідомили про підозри за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років тюрми.