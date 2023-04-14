Райсуд на Хмельниччині призначив три роки обмеження волі чоловікові, який передав в'язню наркотики у налиснику. Обвинувачений запевнив, що подібне він вчинив лише один раз і грошової винагороди за це не отримав.

Як йдеться у вироку Шепетівського райсуду, у березні 2021 року чоловік сконтактував з одним із в'язнів Шепетівської виправної колонії і домовився передати йому наркотики через кур'єра. Незабаром він придбав метадон. Тоді купив у магазині напівфабрикатів налисники та заховав у один із них згорток з метадоном.

Продукти він передав кур'єрам, які мали доправити посилку в колонію. Як стверджується у вироку, про те, що в одній з посилок є заборонені речовини, кур'єри не знали. Під час огляду працівники колонії виявили у млинці наркотики.

На судовому засіданні чоловік свою провину визнав. Пояснив, що передав наркотики на прохання знайомого, який відбував термін у колонії, та запевнив, що ніякої винагороди за це не отримував. Окрім цього, чоловіка також судили за знайдений у нього вдома канабіс. Він пояснив, що знайшов наркотик випадково біля водойми, і вирішив забрати його додому для власного вживання.

Про обвинуваченого відомо, що він уродженець села Галімий Омсукчанського району Магаданської області Росії. Наразі працює зубним техніком. До цього судимостей не мав.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні двох статей: ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне перевезення наркотиків) та ч.1 ст. 309 ККУ (зберігання наркотиків без мети збуту). Йому призначили сумарно три роки обмеження волі з конфіскацією майна, окрім житла. Також за експертизи він повинен сплатити понад 4 тис. грн. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Зазначимо, що в'язням виправних закладів доволі часто передають заборонені предмети у посилках з їжею. До прикладу, в лютому цього року в'язню одного з виправних закладів Хмельниччини передали оселедець, в якому був захований модем. А у січні цього року ув'язненому в Хмельницькому СІЗО передали наркотики у волоських горіхах.