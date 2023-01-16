Згортки з наркотиками вилучили та направили на експертизу

В'язню Хмельницького СІЗО намагались передати наркотики у волоських горіхах. Всього всередині горіхових шкаралуп працівники слідчого ізолятора виявили п'ять згортків з наркотичною речовиною. Наркотики вилучили та направили на експертизу.

Наркотики у волоських горіхах виявили працівники Хмельницького СІЗО 13 січня, повідомила прес-служба установи. «Під час огляду посилки, яка надійшла від громадянина «М» на ім’я ув’язненого «Б», було виявлено чергову спробу доставки заборонених речовин. А саме у прихованому вигляді всередині горіхів виявлено п'ять поліетиленових згортків із невідомою речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали поліцію. Згортки з наркотиками вилучили правоохоронці та направили на експертизу, за підсумками якої розпочнуть кримінальне провадження.

Додамо, що випадки, коли засуженим намагаються передати наркотики у посилках, доволі поширені. До прикладу, напередодні в'язню цього ж СІЗО намагались передати наркотики у тістечках. 11 січня наркотики та пачки дріжджів передавали у двох батонах.

Крім того, 6 січня прес-служба СІЗО повідомляла про ще один подібний випадок, коли наркотики передавали всередині бубликів.