В'язню чортківської тюрми намагались передати наркотики, заховані у майонезі. Заборонені речовини під час огляду посилки виявили працівники колонії. Всього у пачці майонезу знайшли три згортки з білою речовиною. Все це вилучили і відправили на експертизу. Хто відправив поштою посилку, з'ясовують слідчі.

Про випадок стало відомо в середу, 11 січня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Наркотики виявили працівники Чортківської установи виконання покарань.

«Під час огляду посилки, яка надійшла поштою одному ув’язнених, в пачці майонезу виявили три згортки з білою речовиною, схожою на наркотичну. Про протиправне поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова», – йдеться у повідомленні.

Наркотики вилучили, а щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне пересилання наркотиків). Наразі слідчі з'ясовують, хто ж відправив посилку.

Додамо, що подібні випадки, коли засудженим намагаються передати заховані у посилках наркотики, непоодинокі. Нагадаємо, в листопаді 28-річній ув'язненій на Тернопільщині передали зашиті у рушник наркотики. А на Хмельниччині заборонені речовини передавали навіть у салаті олів'є.