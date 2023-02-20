Захований у оселедці модем передали 25-річному в'язню на Хмельниччині
Засудженому також передали телефон у коробці з жиром
Працівники Райківецької колонії на Хмельниччині виявили модем з wi-fi у оселедці, який передали одному з ув'язнених. Крім того, невстановлена наразі відправниця намагалась передати цьому ж в'язню мобільний телефон у коробці з жиром. Втім, працівники колонії вилучили заборонені предмети.
Посилку працівники Райківецької виправної колонії оглядали ввечері 17 лютого. Зазначається, що вона надійшла від жінки з Кам'янця-Подільського для 25-річного засудженого.
«Було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung, який методом хитрощів був прихований усередині пластикової коробки із жиром, та wi-fi роутер, який методом хитрощів був прихований усередині оселедця», – йдеться у повідомленні установи.
Щодо цього інциденту проводять службову перевірку, у ході якої з'ясовують, хто ж відправив посилку.
Зазначимо, що подібні випадки, коли засудженим у виправних закладах передають заборонені предмети, непоодинокі. Щоправда, частіше намагаються переправити наркотики. До прикладу, в Хмельницькому СІЗО у січні повідомляли, що одному з в'язнів запакували наркотики у посилку з волоськими горіхами. А за декілька днів до цього засудженому намагались передати психотропи у бубликах.