Модем заховали всередині одного з оселедців, які передавали в'язню колонії

Працівники Райківецької колонії на Хмельниччині виявили модем з wi-fi у оселедці, який передали одному з ув'язнених. Крім того, невстановлена наразі відправниця намагалась передати цьому ж в'язню мобільний телефон у коробці з жиром. Втім, працівники колонії вилучили заборонені предмети.

Посилку працівники Райківецької виправної колонії оглядали ввечері 17 лютого. Зазначається, що вона надійшла від жінки з Кам'янця-Подільського для 25-річного засудженого.

«Було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung, який методом хитрощів був прихований усередині пластикової коробки із жиром, та wi-fi роутер, який методом хитрощів був прихований усередині оселедця», – йдеться у повідомленні установи.

Щодо цього інциденту проводять службову перевірку, у ході якої з'ясовують, хто ж відправив посилку.

Зазначимо, що подібні випадки, коли засудженим у виправних закладах передають заборонені предмети, непоодинокі. Щоправда, частіше намагаються переправити наркотики. До прикладу, в Хмельницькому СІЗО у січні повідомляли, що одному з в'язнів запакували наркотики у посилку з волоськими горіхами. А за декілька днів до цього засудженому намагались передати психотропи у бубликах.