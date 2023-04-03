Учасники бунту влаштували пожежу в їдальні та карантинній зоні

Поліція завершила розслідування бунту у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. Слідство встановило, що до організації та активної участі в заворушеннях причетні вісім в'язнів – всім їм загрожує до восьми років тюрми. Про завершення досудового розслідування цієї справи стало відомо у понеділок, 3 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

Зазначимо, що бунт організували засуджені з Запорізької області, яких евакуювали у Полицьку колонію після початку повномасштабного вторгнення. Частина з них, не погоджуючись із правилами утримання в закладі, вирішили вчинити заворушення.

«Один із в’язнів залучив як безпосередніх виконавців ще сімох засуджених, які, відповідно до обумовленого плану, брали активну участь у вчиненні масових заворушень. Метою бунту було перешкоджання працівникам адміністрації виправної колонії виконанню службових обов’язків, а також знищення майна закладу, вчинення погромів та підпалів», – йдеться у повідомленні.

В ніч на 25 липня минулого року обвинувачені виривали решітки, вибивали двері та вікна, кидали каміння та частини шиферу з дахів житлових відділень в інших засуджених та працівників установи, закликаючи здійснювати погроми та підпали. Пізніше слідство встановили, що вони спричинили збитків на 1,8 млн грн.

В'язню, який ініціював запорушення, інкримінують організацію масових заворушень, а сімом його спільникам – активну участь у них (ч. 1 ст. 294 КК України). Санкція статті передбачає максимально вісім років ув'язнення.

Відомо, що після інциденту усіх причетних переведено до інших установ виконання покарань.