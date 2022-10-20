В'язня Городоцького виправного центру засудили до шести з половиною років тюрми за постачання наркотиків. Слідчі задокументували один епізод, коли чоловік під час виконання робіт на об'єкті поза межами виправного центру отримав канабіс від спільника і намагався пронести його в установу. Щоправда, йому це не вдалося, бо його викрили працівники виправного центру.

Про вирок стало відомо у четвер, 20 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Відомо, що чоловік вже відбував покарання у виправному центрі на Рівненщині. В цей час його залучали до робіт на одному з об'єктів в Рівненському районі.

«Туди ж, у серпні 2020 року, один з учасників «бізнесу», який перебував на волі, привіз канабіс. Наркотики кур’єр намагався пронести на територію виправного центру у своєму тілі, проте його викрили працівники установи в ході проведення обшуку», – йдеться у повідомленні.

Крім чоловіка, у злочинній групі також були двоє в'язнів Городоцького виправного центру та ще один чоловік на волі, який вже відбув свій термін.

Суд погодився із доводами прокурора, визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання наркотиків) та засудив до шести з половиною років ув'язнення. Крім того, у чоловіка повинні конфіскувати майно.