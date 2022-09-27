Чоловіка затримали на вулиці Варшавській, неподалік відділення пошти

У Сарнах поліція затримала 36-річного чоловіка з психотропами на 300 тис. грн. Чоловік саме виходив з відділення пошти. У посилці серед косметичних засобів правоохоронці також виявили пакунок з 250 грамами метамфетаміну. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження. Відомо, що чоловік вже має судимість за зберігання наркотиків.

Чоловіка затримали ще 24 вересня, але відомо про це стало відомо у вівторок, 27 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. «У поле зору екіпажу поліції під час патрулювання міста на вулиці Варшавській потрапив чоловік, який вийшов із відділення пошти. 36-річного сарненчанина поліцейські добре знали, адже він притягався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків», – йдеться у повідомленні.

На пропозицію показати вміст посилки чоловік погодився. Серед пакетиків із косметичними засобами правоохоронці виявили пакунок із білою порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін, вагою 250 грамів, що становить орієнтовно 1400-1500 доз.

У поліції зазначають, що орієнтовна вартість психотропів за цінами «чорного» ринку становить 300 тис. грн.

Щодо цього інциденту поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотичних засобів). Санкція частини першої цієї статті передбачає від чотирьох до восьми років тюрми.