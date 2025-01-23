ДБР оголосило підозру ще одному військовому 110 ОМБр, причетному до схеми ухилення від служби
Понад 50 військових бригади отримували зарплату, але не проходили служби
Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили командиру групи матеріального забезпечення 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка про підозру. За даними слідчих, військовий причетний до схеми ухилення від служби. Про це у четвер, 23 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.
Слідчі встановили, військовий та заступник командира бригади, якого ДБР затримало наприкінці грудня 2024 року, організували схему ухилення від служби за гроші. Військовослужбовці мали сплатити керівництву половину зарплати, а за це їм дозволяли не з’являлись на службу. Крім того, деяким військовим навіть інколи оформлювали бойові виплати.
Така схема діяла з січня минулого року та, за даними ДБР, завдала збитків державі на понад 3 млн грн. Правоохоронці також встановили, що у такий спосіб від служби ухилились щонайменше 50 військових.
Наразі командиру групи оголосили підозру у перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
30 грудня 2024 року ZAXID.NET повідомляв, що підозру у цій справі отримав командир 110-ї ОМБр Руслан Шелест. Йому інкримінують перевищення службових повноважень, та привласнення зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України). Військовому загрожує до 15 років позбавлення волі.