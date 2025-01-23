Військовому загрожує до 15 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили командиру групи матеріального забезпечення 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка про підозру. За даними слідчих, військовий причетний до схеми ухилення від служби. Про це у четвер, 23 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, військовий та заступник командира бригади, якого ДБР затримало наприкінці грудня 2024 року, організували схему ухилення від служби за гроші. Військовослужбовці мали сплатити керівництву половину зарплати, а за це їм дозволяли не з’являлись на службу. Крім того, деяким військовим навіть інколи оформлювали бойові виплати.

Така схема діяла з січня минулого року та, за даними ДБР, завдала збитків державі на понад 3 млн грн. Правоохоронці також встановили, що у такий спосіб від служби ухилились щонайменше 50 військових.

Наразі командиру групи оголосили підозру у перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

30 грудня 2024 року ZAXID.NET повідомляв, що підозру у цій справі отримав командир 110-ї ОМБр Руслан Шелест. Йому інкримінують перевищення службових повноважень, та привласнення зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України). Військовому загрожує до 15 років позбавлення волі.