Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у п’ятницю, 30 травня, повідомило про запуск соціального проєкту передачі арештованих квартир для ВПО, оборонців України та їхніх сімей.

«Ми напрацювали соціальний пілотний проєкт. Ми врахували рекомендації громадських стейкхолдерів, а також можливі ризики, як зняття арешту в тому числі. Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями», – розповіла очільниця відомства Олена Дума.

Арештовані квартири за умовами договору новообраний управитель буде передавати захисникам, переселенцям та на потреби тих, хто втратив житло під час війни. В АРМА наголошують, що пілотний проєкт стане черговим кроком відомства у напрямку ефективного використання активів на користь українського суспільства та Сил оборони.

За даними Мінсоцполітики, станом на 27 травня 2025 року в Україні зареєстровано 4,6 млн переселенців, серед яких майже 860 тис. – діти.

Нагадаємо, на початку квітня повідомляли, що Міністерство розвитку громад та територій планує за гроші міжнародних партнерів побудувати житло для переселенців, зокрема й на Львівщині. Однак, за даними ГО «Центр оцінки ризиків», вартість квадратного метра, розрахованого міністерством, значно вища за ринкові ціни.