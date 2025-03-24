75% доходів від управління ТЦ «Флагман» перераховуватимуться до бюджету України

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило відбір управителя для торгового центру «Флагман» в Івано-Франківську. Тендер виграла «Управляюча компанія КАМпарітет», повідомили в АРМА 24 березня.

Консорціум «КАМпарітет» був єдиним учасником закупівлі на Prozorro і його пропозиція у 250 тис. грн стала переможною.

«Згідно з умовами договору 75% доходів від управління ТЦ «Флагман» перераховуватимуться до бюджету України. При цьому гарантований платіж управителя становитиме 630,7 тис. грн без ПДВ, незалежно від фінансових результатів діяльності», – зазначили в АРМА.

Нагадаємо, триповерховий торговий центр «Флагман» на вулиці Гетьмана Мазепи у жовтні 2022 року передали в управління АРМА після того, як суд визнав його речовим доказом у кримінальному провадженні. Об’єкт належав ТОВ «Компанія «Євроінвестбуд», контроль за яким здійснювався громадянами РФ.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, новий управитель ТРЦ – Консорціум «КАМпарітет» зареєстрований у травні 2024 року у Києві зі статутним капіталом 156 тис. грн. Основний вид діяльності – управління нерухомістю за винагороду або на основі контракту. Власниками компанії є кияни Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци. 18 березня АРМА обрала «КАМпарітет» управителем Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві.