Ринкова вартість ТЦ «Флагман» – 309,7 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оприлюднило на Prozorro закупівлю послуг з управління торговим центром «Флагман» на вулиці Гетьмана Мазепи в Івано-Франківську, який раніше належав підконтрольним російським компаніям. Майбутній управитель повинен буде щомісячно перераховувати до держбюджету відсоток від доходів ТЦ.

Як повідомили в АРМА 18 лютого, ринкова вартість ТЦ «Флагман» – 309,7 млн грн, а очікувана вартість закупівлі з управління активом – 300 тис. грн. Договір з управителем торгового центру планують укласти на 5 років і його зобов’яжуть щомісяця сплачувати в бюджет країни щонайменше 630 тис. грн.

«Проект договору з майбутнім управителем містить обов’язкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, який має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом. Усі витрати від управління переможець тендеру буде сплачувати напряму до бюджету України», – зазначили в АРМА.

Нагадаємо, триповерховий торговий центр «Флагман» на вулиці Гетьмана Мазепи у жовтні 2022 року передали в управління АРМА після того, як суд визнав його речовим доказом у кримінальному провадженні. Об’єкт належав ТОВ «Компанія «Євроінвестбуд», контроль за яким здійснювався громадянами РФ.