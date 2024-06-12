ТРЦ Ocean Plaza відкрили у Києві в 2012 році

Російський олігарх Аркадій Ротенберг продовжує контролювати один з найбільших торговельних центрів України Ocean Plaza, який націоналізували та виставили на продаж. Новий інвестор, який погодиться його придбати, має сплатити росіянину 8 млрд грн боргу, який зареєстрований за ТРЦ Ocean Plaza. При цьому, держава має законні механізми, аби списати цей борг узагалі. Про це у блозі «Економічній правді» повідомив юрист, девелопер і народний депутат 8-го скликання Андрій Журжій.

У 2009 році девелоперські компанії UDP та KAN Development почали будувати на вул. Антоновича, 176 у Києві торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Після цього його придбав російський олігарх Аркадій Ротенберг. Формальним власником Ocean Plaza стало українське ТОВ «ІС Либідь», що належало ТОВ «Авангард-Віларті», а те своєю чергою через кіпрський офшор Ethoder Investments Limited належало Аркадію Ротенбергу.

150 млн доларів для придбання Ocean Plaza ТОВ «ІС Либідь» отримало від материнської компанії Ethoder Investments Limited у кредит під 20% річних у доларах. Андрій Журжій стверджує, що у такий спосіб компанія олігарха виводила прибуток від діяльності ТРЦ на кіпрський офшор та ухилялася від податків в Україні.

Вищий антикорупційний суд під час ухвалення рішення про націоналізацію торгово центру зʼясував, що у 2013-2020 роках «ІС Либідь» виплатило відсотків за цим кредитом на близько 249,8 млн доларів. За підрахунками фінмоніторингу, у результаті цієї схеми держава недоотримала понад 61 млн доларів податків. При цьому, основна сума кредиту не сплачувалась.

У 2014 році, після початку війни на сході та анексії Криму, Аркадій Ротенберг передав будівлю Ocean Plaza в іпотеку під 150 млн доларів застави. Таким чином олігарх хотів уберегти бізнес від націоналізації, адже через його проросійську позицію та підтримку війни на нього наклали санкції.

10 травня 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «‎ІС Либідь» і ТОВ «Авангард-Віларті», однак у вересні суд арешт зняв через брак відповідних підстав на це. 20 березня 2023 року ВАКС націоналізував частину акцій компаній, яким належав ТРЦ. Ще 33,35% через низку махінацій зі зменшенням статутних капіталів і завдяки зняттю арешту на момент націоналізації належали українському акціонеру.

«Держава націоналізувала підконтрольні Ротенбергу українські ТОВ – ті, що володіють торговельним центром; наклала санкції на кіпрську юрособу, яка видала кредит, і готує аукціон із приватизації 66,65% ТОВ "ІС Либідь", якому належить 130 тис. квадратних метрів ТЦ Ocean Plaza…У тому самому рішенні суду, яке я згадую на початку статті, йдеться про лист Служби зовнішньої розвідки України. У ньому підкреслюється, що ТРЦ Ocean Plaza належить українському ТОВ "ІС Либідь" лише формально, а фактично його контролює компанія Ротенберга, що надала кредит», – зауважує Андрій Журжій.

Таким чином, націоналізація корпоративних прав ТОВ «ІС Либідь» зробила державу боржником Аркадія Ротенберга на суму понад 200 млн доларів (150 млн кредиту і ще понад 50 млн відсотків за цим кредитом), а це близько 8,1 млрд грн. Реальна ціна ТРЦ – не більше 150 млн доларів. При цьому, новий власник повинен буде сплатити і за ТРЦ як за лот, і суму кредиту з відсотками.

За українським законодавством, борги держпідприємств, які вилучили з власності резидентів РФ, вважаються погашеними. Для старту процесу приватизації ТРЦ Мін'юст і Фонд держмайна мають подати позов про вилучення в дохід держави права вимоги за кредитом до компанії, яка на 50% належить державі – ТОВ «ІС Либідь» і анулювати кредит.

Крім цього, попри націоналізацію, директором ТОВ «ІС Либідь» є Анатолій Номеровський, який не має досвіду управління ніякими підприємствами, а представником компанії досі є Валлабх Андреа Рішааль – швейцарський юрист родини Ротенбергів.

Андрій Журжій підсумовує, що Фонд держмайна і Мінʼюст затягують списання боргу за законом із націоналізованої компанії російського олігарха, а з ним інвестору буде не вигідно купувати ТРЦ.