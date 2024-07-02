Збірна Румунії готується знову здивувати уболівальників

У вівторок, 2 липня, на чемпіонаті Європи відбудуться завершальні матчі за вихід у чвертьфінал турніру, після чого континентальна першість візьме дводенну паузу.

Першими о 19:00 на поле у Мюнхені вийдуть Румунія та Нідерланди. Підопічні Едварда Йорданеску грали в одній групі з Україною і зуміли посісти першу сходинку квартету. Нідерланди, своєю чергою, несподівано фінішували у своїй четвірці на третій сходинці, пропустивши вперед Австрію та Францію і випередивши Польщу.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом дуелі вважає нідерландців – на їхню перемогу дають мізерні 1,48. Диво від румунів оцінюють у 8,00, а нічию – у 4,70. Фахівці наразі не можуть спрогнозувати, яку тактику оберуть команди, тож вважають, що голів може бути як багато, так і не дуже: тотал більше 2,5 становить 1,89, а тотал менше 2,5 – 2,07. Найбільші шанси забити мають нідерландці Мемфіс Депай (2,50) і Коді Гакпо (2,65). У румунів вірять в успіх Деніса Алібека (6,00) та Георге Пушкаша (6,50).

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

«Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри». (Рекламна інформація)

О 22:00 в Лейпцигу Австрія прийматиме Туреччину. Футболісти Ральфа Рангніка наробили шуму у своїй групі, фінішувавши першими, тоді як турки пропустили вперед португальців і стали другими. Експерти з FAVBET віддають перевагу у протистоянні австрійцям (2,01). Натомість звитягу турків оцінюють у 4,40, а нічию у 3,45. Ситуація з голами схожа з першим матчем дня: тотал більше 2,5 становить 1,92, а тотал менше 2,5 – 2,03.

У бомбардирських перегонах найвище котируються голеадорські здібності Марка Арнаутовіча (2,60) і Міхаеля Грегоріча (2,90). Натомість у турків вірять у форварда ФК «Галатасарай» Баріса Їлмаза та Кенана Їлдіза з ФК «Ювентус» (в обох – по 4,50).

Розклад матчів 2 липня:

19:00. Румунія – Нідерланди

22:00. Австрія – Туреччина

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Австрією та Туреччиною буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).