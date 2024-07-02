Компанія придбала потужний елеватор

Зерносховище розраховане на роботу з усіма зерновими та олійними культурами, які вирощує компанія. Потужність одноразового зберігання елеватора становить 120 тис. тонн, з яких 77 тис. тонн – зберігання у металевих силосах, і 43 тис. тонн – у збірних залізобетонних силосах та на складах. Таким чином загальний обсяг усіх потужностей зберігання «Контінентал» зріс до 634 тис. тонн.

«“Контінентал” продовжує реалізовувати свою стратегію розвитку та інвестує в додаткові потужності зберігання навіть попри складну економічну ситуацію в країні. Адже ми розуміємо, що одну з ключових ролей у ланцюгу постачання продукції рослинництва відіграє саме інфраструктура», – прокоментував Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.

«З придбанням цього об’єкта ми також отримали змогу суттєво оптимізувати свою логістику: новий елеватор знаходиться в районі великого залізничного вузла і має можливість відвантаження залізницею до 45 вагонів зерна на добу. Елеваторний комплекс сучасний, багатофункціональний і повністю автоматизований, тож ми не понесли зайвих витрат на модернізацію чи додаткове обладнання, що також важливо», – додав Георг фон Нолкен.

У компанії зазначають, що розширення відбулося в регіоні, який, зважаючи на вагомий обсяг земельного банку, був недостатньо покритий власними зерносховищами: дотепер на Львівщині працювало лише три невеликі сушильно-зернові комплекси «Контінентал», загальною потужністю 31 тис. тонн.

Нагадаємо, «Контінентал Фармерз Груп» володіє елеваторними потужностями в Тернопільській та Івано-Франківській областях. З придбанням елеватора у Львівській області компанія отримала можливість також надавати стороннім поклажодавцям комплекс послуг із прийому зерна, визначення його кількості та якості, доведення до кондиційних і контрактних показників, зберігання та відвантаження на автомобільний і залізничний транспорт.