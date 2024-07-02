Йдеться про екскерінвика «Арени Львів», який укладав угоду про закупівлю системи відеоспостереження

У Львові колишнього в. о. керівника державного підприємства підозрюють у службовій недбалості та розтраті 2,9 млн грн бюджетних грошей. За даними ZAXID.NET, ідеться першого заступника директора і колишнього в. о. директора ДП «Арена Львів» Юрія Майбороду.

Як повідомили 2 липня у поліції, у 2023 році керівник держпідприємства неналежно організував процедуру закупівлі комплекту обладнання для системи відеомоніторингу, внаслідок чого підрядник поставив та змонтував обладнання за завищеною вартістю на загальну суму 8,6 млн грн.

За результатами торгів у приватного підприємства закупили камери відеоспостереження, робоче місце оператора, програмне забезпечення, мережеве сховище та інше обладнання. Проте, різниця між закупівельною вартістю та реальною вартістю техніки становить 2,9 млн грн.

«Також при поставці техніки службовець не перевірив її найменування, кількість, якість, ціну та не доручив це зробити підлеглим особам. До того ж деякі комплектуючі не відповідали зазначеним в актах приймання-передачі товару та додатку до договору. Попри це, підозрюваний погодив всі документи», – додали у прокуратурі.

Керівнику держпідприємства повідомили про підосзру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ. Слідчі не розголошують імені підозрюваного, втім в реєстрі судових рішень можна знайти низку ухвал, що стосуються цього кримінального провадження, яке відкрили ще у листопаді 2023 року. Судячи з ухвал, ідеться про першого заступника директора і в. о. директора ДП «Арена Львів» Юрія Майбороду.

28 червня Галицький районний суд відсторонив його від займаної посади. Також суд відпоравив його під нічний домашнй арешт. У коментарі Lviv.media, він підтвердив, що того ж дня слідчі йому вручили підозру, втім свою провину заперечив.

«Звинувачують у всьому мене, бо я розпорядник коштів. Я ж не можу розбиратись у всіх процесах, я не маю відповідної кваліфікації. Є люди, які відповідають за певні речі. Це ж не означає, що на “Арені” ніхто не повинен працювати, тільки має бути один керівник і він за всіх і все буде робити. Чомусь на мене це все треба начепити. Оголосили про підозру і відсторонили від обовʼязків. Це все натягнуто на вуха. Процесом закупівлі взагалі почала займатись моя попередниця [Ольга Манько очолювала ДП із грудня 2020 року до вересня 2023 року]. Я завжди до таких речей, як тендери, ставився відповідально», – розповів журналістам Юрій Майборода.

Як інформував ZAXID.NET, 27 жовтня ДП «Арена Львів» уклало угоду з харківською компанією «Системний простір» про постачання 305 камер відеоспостереження від китайських виробників Tiandy та Хiamen Milesight вартістю майже 8,7 млн грн. У вартість угоди також входили 14 моніторів, два сервери, програмне забезпечення і комп’ютерне обладнання для робочих місць дев’яти операторів.

Tiandy Technologies з грудня 2022 року включена у «чорний список» міністерства торгівлі США. За інформацією NBC News, однією з причин застосування санкцій стала співпраця Tiandy з іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), який США визнали терористичною організацією. Саме КВІР відповідальний за виробництво і постачання росіянам ударних безпілотників Shahed, якими вони атакують українські міста.

Тоді Юрій Майборода пояснював, що система відеомоніторингу потрібна з міркувань безпеки. При цьому, сама арена вже майже два роки функціонує в особливому режимі. Від початку повномасштабного вторгнення тут діяв волонтерський штаб для переселенців, який закрили на початку року, також на стадіоні зрідка відбуваються закриті футбольні матчі.

Додамо, Юрій Майборода був в. о. директора ДП «Арена Львів» двічі – з липня 2018 до грудня 2020 і з вересня 2023 року по лютий 2024 року. Зараз держпідприємство очолює Дмитро Сабатович.