На фото зліва направо Роман Хім'як, Андрій Ребрина, Матвій Бідний, Максим Козицький та Дмитро Сабатович

Під час візиту на Львівщину у середу, 7 лютого, тимчасовий виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний представив нового директора ДП «Арена Львів». Ним став 55-річний Дмитро Сабатович. Керівник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім'як заявив, що «Арена Львів» потребує кризового менеджменту.

«За останні роки "Арена" точно стала кращою, але пласт проблем з понад десятилітньою історією досі існує. Призначення керівника дуже на часі, адже наприкінці лютого розпочинається Чемпіонат України з футболу сезону 2023/24. Вже 25 лютого тут зустрінуться "Рух" та "Полісся". Тож з урахуванням рішення Міністерства про часткове повернення глядачів на трибуни, "Арена Львів" має усі передумови для повернення у "великий спорт"», – написав Роман Хім'як.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, Дмитро Сабатович з липня 2017 року до жовтня 2023 року був генеральним директором державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів, яке займається експериментальними розробками у сфері природничих і технічних наук. У декларації Дмитро Сабатовича йдеться, що за 2023 рік він отримав майже 2,5 млн грн заробітної плати. Серед нерухомості посадовця є дві квартири в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.

Додамо, що за даними YouControl, з 11 вересня 2023 року директором «Арени Львів» був Юрій Майборода. До того підприємство очолювала Ольга Манько. У 2021 році міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що «Арену Львів» досі не ввели в експлуатацію. За його словами, це проблема менеджменту стадіону. Крім цього, у 2019 році в інтерв'ю 24 каналу Юрій Майборода розповідав, що «Арена Львів» має 717 млн грн боргу, проблеми з обігрівом газону та електропостачанням.