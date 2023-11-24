Майже два роки стадіон працює тв особливому режимі через війну

Державне підприємство «Арена Львів» уклало угоду про закупівлю нової системи відеомоніторингу від китайської компанії Tiandy, яка перебуває у «чорному списку» міністерства торгівлі США за співпрацю іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Загалом система відеомоніторингу коштуватиме держпідприємству 8,7 млн грн. Про це 24 листопада повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Зазначається, що ДП «Арена Львів» планує встановити 305 камер відеоспостереження від китайських виробників Tiandy (302 камери) та Хiamen Milesight (3 камери). Монтуванням відеосистеми буде займатися харківська компанія «Системний простір», що має виконати підряд до кінця 2023 року. У вартість угоди також входить 14 моніторів, два сервери, програмне забезпечення і комп’ютерне обладнання для робочих місць дев’яти операторів.

Tiandy Technologies з грудня 2022 року включена у «чорний список» міністерства торгівлі США. За інформацією NBC News, однією з причин застосування санкцій стала співпраця Tiandy з іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), який США визнали терористичною організацією. Саме КВІР відповідальний за виробництво і постачання росіянам ударних безпілотників Shahed, якими вони атакують українські міста. При цьому китайська компанія досі залишається на українському ринку, працює представництво у Києві і має корпоративний сайт Tiandy Ukraine.

За словами в. о. директора ДП «Арена Львів» Юрія Майбороди, система відеомоніторингу потрібна з міркувань безпеки. При цьому, сама арена вже майже два роки функціонує в особливому режимі. Від початку повномасштабного вторгнення тут діяв волонтерський штаб для переселенців, який закрили на початку року, також на стадіоні зрідка відбуваються закриті футбольні матчі.

«Система відеомоніторингу на ДП “Арена Львів”, станом на 2023 рік, перебувала в неналежному стані – понад 40% відеокамер вийшли з ладу, обладнання є застарілим, запасні частини до нього вже не виготовляються, тому наявне на той час обладнання не підлягало ремонту», – йдеться у відповіді Юрія Майбороди.

Він додає, що закупівля відеокамер у Tiandy Technologies не суперечить санкційному законодавству, адже компанія не включена в український список «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК. Втім розслідувачі Kyiv Post припускають, що обладнання подібних китайських компаній можуть використовувати китайські та російські спецслужби для збору конфіденційної інформації, в тому числі і для відстеження роботи української ППО.