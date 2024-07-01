За хабарі екскерівник Західного міжрегіонального управління Мін’юсту незаконно закривав виконавчі провадження боржників

СБУ викрила колишнього керівника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та його посередника, які за хабарі закривали провадження щодо боржників. Наразі його та підлеглих, яких він залучив до оборудки, звільнили з посад. За даними джерел УП, ідеться про Олега Люкляна.

Як повідомили 1 липня в СБУ, колишній керівник Західного міжрегіонального управління Мін’юсту, у підпорядкуванні якого є сім регіонів, налагодив корупційну схему, фігуранти якої систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно боржників. До злочинної схеми він залучив своїх підлеглих. Посередником для передачі грошей був мешканець Івано-Франківська. Після отримання хабарів посадовці Мін’юсту розподіляли гроші між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу».

Під час обшуків у помешканнях та офісах членів злочинної групи виявили великі суми готівки, матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

На момент викриття корупційної схеми її організатор був чинним очільником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнили з займаних посад.

Ексначальнику управління Мін’юсту повідомили про підозру ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Його посереднику оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідство не розголошує імен причетних до злочинної схеми, втім за даними джерел УП, ідеться про Олега Лукляна, який очолював Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції з вересня 2023 року до червня 2024 року.