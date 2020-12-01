33-річна Ольга Манько під час зустрічі з головою ЛОДА Максимом Козицьким (другий ліворуч)

У вівторок, 1 грудня, у Львові представили нову очільницю стадіону «Арена Львів». Як повідомляє управління фізичної культури та спорту ЛОДА, нею стала 33-річна Ольга Манько.

33-річна Ольга Манько раніше очолювала концерн «Медіа управління», а також керувала Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». У 2014 році вона балотувалась до Верховної Ради від «БПП», але не пройшла.

Колективу «Арени Львів» Ольгу Манько представив заступник міністра молоді та спорту Сергій Симонов та очільник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Роман Хім’як.

«Арена Львів» є надзвичайно важливим інфраструктурним об'єктом. Цей стадіон має великий потенціал, однак є ряд нагальних питань, які не вдається вирішити ще з Євро-2012. Переконаний, що Ользі Іванівні буде під силу належно розібратись з ними та вивести роботу стадіону на якісно новий рівень», – сказав заступник міністра молоді та спорту Сергій Симонов.

Нагадаємо, з липня 2018 року «Арену Львів» очолював Юрій Майборода. Сьогодні його нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, надалі він буде першим заступником Ольги Манько.