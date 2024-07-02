Курйозний інцидент трапився на вул. Гориня на Сихові

Сихівський районний суд визнав винним у дрібному хуліганстві львів’янина Андрія Фалеса, який нетверезим демонстративно оголював статеві органи посеред вулиці. Суд його оштрафував на 85 грн.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 1 квітня 2023 року ввечері на вул. Гориня, 21 (колишня вул. Скрипника) на Сихові. Нетверезий Андрій Фалес посеред прибудинкової території почав демонстративно оголювати статеві органи та матюкатися. На місце події перехожі викликали поліцію.

У суд Андрій Фалес не з’явився. Втім, враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Олена Горбань визнала його винним у дрібному хуліганстві за ст. 173 КУпАП та призначила 85 грн штрафу. Крім цього, він має заплатити 606 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

У реєстрі судових рішень можна знайти ще кілька постанов на Андрія Фалеса. Зокрема у 2016-2018 роках його тричі штрафували за кермування у стані алкогольного сп’яніння, а у 2023 році – оштрафували та вилучили на рік права за кермування в стані наркотичного сп’яніння.