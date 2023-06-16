Володимир Димніч зняв штани і труси та голим ходив по Старому парку в Городку

Городоцький районний суд Львівської області оштрафував на 17 тис. грн Володимира Димніча, який нетверезим перебував у міському парку в Городку та демонстрував перехожим свій статевий орган.

Як вказано в матеріалах справи, 13 травня 2023 року ввечері мешканець села Підбірці Володимир Димніч нетверезим перебував у Старому парку XVIII століття в Городку. Згодом він зняв штани і труси та демонстрував перехожим свій статевий орган.

Через аморальний вчинок одна з відвідувачок парку звернулась в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку). В суді Володимир Димніч свою провину визнав.

Враховуючи обставини справи, суддя Городоцького райсуду Наталія Яворська визнала Володимира Димніча винним та призначила 17 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.