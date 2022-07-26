Павла Кудринецького без спідньої білизни на вулиці зафіксували на відео очевидці

У вівторок, 26 липня, 44-річний львів’янин Павло Кудринецький, якого минулого тижня чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного сп’янніння, знову нагадав про себе. Цього разу він без спідньої білизни ходив на вул. Сахарова і кричав, що йому спалили «джіп».

Відео оголеного Павла Кудринецького на вул. Сахарова оприлюднив львівський Telegram-канал ZAHIDWTF. «Наш метадоновий зомбі бігає голим на вул. Сахарова. Каже, що спалили «джіп», – повідомили дописувачі чату.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що очевидці викликали на місце події поліцейських та медиків швидкої допомоги, які в результаті доправили голого чоловіка у спеціалізований медичний заклад.

Минулого тижня Павла Кудринецького чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser під наркотиками. Під час медосвічення у лікарні у нього виявили вживання метадону, марихуани та бензодіазипінів. Патрульні поліцейські склали на нього чотири протоколи за повторне керування у стані сп’яніння ( ч. 3 ст. 130 КУпАП) та постанову за керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами (ч.4 ст.126 КУпАП). Судячи з рішень, оприлюднених у судовому реєстрі, Павло Кудринецький регулярно їздить за кермом під наркотиками.

Після цього він залишив своє авто на місці останньої зупинки – на вул. Княгині Ольги біля виїзду на вул. Сахарова, та пішов додому. У той час небайдужі розмалювали позашляховик написами «Вбивця за кермом», «Нарік», «Метадон». Також в автомобілі були пробиті три колеса. Увечері 22 липня позашляховик, на якому їздив Павло Кудринецький, з вулиці евакуювали поліцейські.