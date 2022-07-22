Вчетверте водія затримали під наркотиками на вул. Княгині Ольги, де він залишив автомобіль

44-річного львів’янина Павла Кудринецького за останні кілька днів чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного сп’янніння. У результаті патрульні склали на нього адмінматеріали, а небайдужі очевидці розмалювали позашляховик образливими написами.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що перший раз Toyota Land Cruiser зупинили уночі на понеділок, 18 липня, близько 23:00 на вул. Ряшівській – водій відмовився від медосвічення. Вдруге цієї ж ночі водія зупинили на вул. Кульпарківській. Тоді його возили на екпертизу у медичний заклад, де підтвердили вживання метадону, марихуани та бензодіазипінів. Втретє порушника зафіксували за кермом під наркотиками 19 липня, а вчетверте – 21 липня на вул. Княгині Ольги біля виїзду на вул. Сахарова.

Окрім водія, в неадекватному стані перебував і пасажир авто (фото Pitbull Lviv)

На 44-річного водія, мешканця Львова, склали чотири протоколи за повторне керування у стані сп’яніння ( ч. 3 ст. 130 КУпАП) та постанову за керування особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами (ч.4 ст.126 КУпАП). Після того, як водій залишив авто на місці останньої зупинки, небайдужі розмалювали автомобіль написами «Вбивця за кермом», «Нарік», «Метадон». Фото розмальованого білою фарбою позашляховика оприлюднили учасники чату громадської організації Pitbull Lviv, яка полює на нетверезих водіїв.

Керівник Pitbull Lviv Микола Ільчук розповів ZAXID.NET, що інформація про водія-наркомана надходила від очевидців у чат кілька днів підряд, її одразу ж передавали поліції. Судячи з рішень у судовому реєстрі, цей водій регулярно їздить за кермом під наркотиками.

«У таких випадках суд мав би застосувати максимально жорстку санкцію – конфіскацію автомобіля і адмінарешт на 15 діб. Є в суддів інструменти, вони ними не користуються чомусь», – вважає Микола Ільчук. Керівник ГО також переконаний, що автомобілі таких водії мали би конфісковувати на потреби армії, однак на Львівщині немає відповідного розпорядження голови ОВА.

Правоохороні не розголошують прізвище водія Тойота Land Cruiser, який їздив містом під наркотиками. За даними ZAXID.NET, йдеться про 44-річного львів’янина Павла Кудринецького, який є злісним порушником.

За рішенням суду, в травні цього року Павла Кудринецького вже оштрафували на 51 тис. грн та позбавили права керування всіма видами транспортних засобів на 10 років (за ч. 3 ст. 130 КУпАП). У січні 2022 року його втретє за рік спіймали під наркотиками за кермом.

Окрім того, у березні цього року його зупинили за порушення ПДР – він знову їхав за кермом Opel Astra у стані наркотичного сп’яніння. За це суд оштрафував його на 17 тис. грн і позбавив права керування ще на рік (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Раніше Павло Кудринецький був фігурантом кримінального провадження за зберігання наркотиків без мети збуту. У 2014 році за рішенням суду до нього застосували примусове амбулаторне лікування у Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері, яке припинили у травні 2015 року – лікарська комісія дійшла висновку щодо покращення його психічного стану та відсутності небезпеки для суспільства. Після цього його регулярно зупиняють за кермом у стані наркотичного сп’яніння.