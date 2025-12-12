Степан Гіга кілька тижнів провів у лікарні з ускладненням хвороби

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України, відомий естрадний співак Степан Гіга. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел. Згодом смерть співака підтвердила його команда на офіційній сторінці в Інстаграм.

Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, в лікарні у важкому стані співак перебував ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що співаку ампутували ногу.

8 грудня блогер Богдан Беспалов розповів сайту Oboz.ua, що Степан Гіга має ускладнення вірусної хвороби через захворювання на цукровий діабет.

«Він потрапив у лікарню через хворобу (умовно кажучи, вірусна застуда), але вона дала значні ускладнення через цукровий діабет співака. Лікарям довелося ампутувати ногу, аби врятувати життя артисту. Наразі його стан дуже складний. Деталі не розголошую, адже боротьба за його життя триває», – сказав Богдан Беспалов.

Команда співака 19 листопада повідомила, що Степан Гіга потрапив у лікарню, де йому провели термінову операцію. Його стан оцінюють, як важкий.

«Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги»

Оновлено. О 21:20 команда співака офіційно підтвердила його смерть. Повідомлення про це опублікували в Інстаграм.

«Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів. Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою», – йдеться у повідомлення.

Інформацію щодо прощання та церемонії вшанування оприлюднять у суботу, 13 грудня.

Співчуття з приводу смерті Степана Гіги висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сумна новина про смерть народного артиста України Степана Гіги. Його музика була поруч із нами у радості й смутку. Вона формувала наші спогади, єднала серця й створювала настрій поколінь українців. На його концертах поруч могли стояти батьки й діти. Не кожному артисту дано так світло й природно об’єднувати людей. Його пісні житимуть із нами завжди. Щирі співчуття всім рідним та близьким», – йдеться у повідомленні мера Львова.

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного.

Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».