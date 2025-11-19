Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат»

Український співак Степан Гіга переніс операцію та зараз перебуває у важкому стані. Через хворобу 66-річного артиста скасували усі заплановані концерти. Про це повідомили у середу, 19 листопада, на офіційних сторінках співака у соцмережах.

«Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повині скасувати, у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням. Його стан важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу але потребує часу для відновлення та реабілітації», – вказано у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Наразі невідомо, коли співак зможе повернутись до концертної діяльності, також не розголошують причину його хвороби.

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, кілька днів тому артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного.

Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».