Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат»

Відомому співаку Степану Гізі провели термінову операцію. За даними джерел «24 каналу», артисту ампутували ногу вище коліна. Він перебуває у львівській лікарні. Раніше про важкий стан 66-річного Степана Гіги повідомляла його команда, але не розголошувала деталей.

Першим інформацію про те, що співаку ампутували ногу, поширив блогер Богдан Беспалов. 8 грудня він розповів сайту Oboz.ua: «Степан Гіга потрапив у лікарню через хворобу (умовно кажучи, вірусна застуда), але вона дала значні ускладнення через цукровий діабет співака. Лікарям довелося ампутувати ногу, аби врятувати життя артисту. Наразі його стан дуже складний. Деталі не розголошую, адже боротьба за його життя триває».

Інформацію про те, що Степан Гіга перебуває у одній із львівських лікарень та медикам довелось ампутувати його ногу вище коліна підтвердили також джерела 24 каналу.

Концертний директор співака Петро Добромільський відмовився від спілкування із журналісткою ZAXID.NET. Піар-менеджерка артиста Ірена також не розкрила подробиць про стан Степана Гіги 24 каналу, закликавши не вірити чуткам.

Команда співака 19 листопада повідомила, що Степан Гіга потрапив у лікарню, де йому провели термінову операцію. Його стан оцінюють, як важкий.

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного.

