Спецслужба викрила російську дезінформаційну операцію в Австрії

Російські спецслужби організовували у Відні та інших містах Європи масштабну дезінформаційну кампанію під фальшивим українським прапором з метою підірвати довіру до України. Про це повідомили у розслідуванні австрійського видання Profil.

У березні 2025 року спецслужба викрила російську дезінформаційну операцію в Австрії. Та лише у грудні журналісти отримали доступ до деталей слідства.

За даними справи, координував цю мережу австрієць Ян Марсалек, який вже тривалий час працює на російські спецслужби. З 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з праворадикальною та неонацистською символікою в публічних місцях. Вони намагалися створити враження, що відповідну символіку поширюють українці.

«Прихована російська операція відбувалася не лише в Австрії. Марсалек віддавав вказівки проводити цілеспрямовані акції у публічному просторі з метою формування негативних настроїв щодо України. Основна зона діяльності його агентів – Відень. Редакціям profil, Süddeutsche Zeitung, NDR і WDR ексклюзивно стали доступні нові чати та матеріали слідства. Досі таємні документи вперше з вражаючою деталізацією показують, як у Європі планується і реалізується децентралізована російська дезінформація», – йдеться у розслідуванні.

Праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом «Слава Україні» та доповнювали образливими закликами проти росіян.

Також учасники кампанії створили мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку «Азов».

«Сайти мали рекламуватися за допомогою спеціально виготовлених наклейок і графіті в європейських столицях, щоб створити враження масової підтримки та присутності “Азову” в Європі. Марсалек також прямо формулював пропагандистську мету операції, зазначаючи, що люди мають знати, що нацисти знову тут, і розраховував на особливо сильну реакцію в Німеччині та Австрії з огляду на їхнє історичне минуле», – додають у матеріалі.

Також у грудні стало відомо, що підсанкційний російський пропагандист Артем Курєєв під вигаданим імʼям проник у підготовку заходу Arctic 2050 в Університеті Норд, що у Норвегії.