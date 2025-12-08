Артем Курєєв під вигаданим імʼям проник у підготовку заходу Arctic 2050

Підсанкційний російський пропагандист Артем Курєєв під вигаданим імʼям проник у підготовку заходу Arctic 2050 в Університеті Норд, що у Норвегії. Про це у неділю, 7 грудня, повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

«Ця подія збігалася з моментом, коли Росія мала очолити Арктичну раду. Тоді Кремлю було особливо важливо навʼязати Росії образ конструктивного партнера в Арктиці та мінімізувати увагу до військової активності в регіоні», – йдеться у повідомленні.



У ЦПД зауважують, що Кремль цілеспрямовано працює через академічні платформи, де мінімальні перевірки і висока довіра до учасників. Подібні операції дозволяють Росії впливати на політиків, дослідників і медіа, використовуючи легальні формати як інструмент інформаційної війни.



Відомо, що Курєєв понад 10 років працював на російські спецслужби. Зокрема, він організовував поїздки іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України, формував проросійські мережі контактів у Європі та створював майданчики для просування кремлівських меседжів. Проти Курєєва та його проєкту «Африканська ініціатива» запроваджено санкції.



«Ця ситуація вчергове доводить, що російська пропаганда за кордоном нерозривно повʼязана зі спецслужбами. Росія шукає вразливі майданчики для просування свого впливу, і операції Кремля не обмежуються лише медіапростором», – додають у Центрі.

Нагадаємо, у листопаді поліція Естонії затримала проросійського блогера Олега Беседіна, якого підозрюють в антиестонській діяльності та пособництві російських спецслужб.