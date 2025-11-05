Олег Беседін щонайменше з 2022 року працював в інтересах російських спецслужб

У Таллінні поліція Естонії затримала проросійського блогера Олега Беседіна, якого підозрюють в антиестонській діяльності та пособництві російських спецслужб. Про це повідомив у середу, 5 листопада, естонський телеканал ERR.

За даними слідства, Беседін, який є адміністратором популярного фейсбук-каналу «Талліннци», щонайменше з 2022 року співпрацював з людьми, які діють в інтересах російських спецслужб. Правоохоронці вважають, що блогер здійснював підривну інформаційну діяльність проти Естонії.

Крім того, Беседіна підозрюють у транслюванні контенту з підсанкційних російських медіа. У країнах ЄС порушення санкцій кваліфікується як злочин проти миру.

«Згідно з підозрою, дії Олега Бесєдіна вийшли за межі дискусії, захищеної конституцією, і перетворилися на цілеспрямовану діяльність на користь держави, ворожої Естонії», – повідомили в естонській прокуратурі.

Санкції статей, за якими підозрюють Беседіна, передбачають позбавлення волі до 15 років та штраф.

Група «Талліннци», на яку були підписані понад 55 тис. учасників, припинила свою діяльність 4 листопада – тоді, коли затримали Беседіна.