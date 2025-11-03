У Польщі спалахнув скандал через маніпулятивне відео, на якому показані українські військові, що чекають в черзі до польської лікарні у місті Стальова Воля. Чоловік, який записував відео, зазначив, що він «рік не міг потрапити до лікаря, а тепер госпіталізують українців».

Антиукраїнське відео дуже швидко стало вірусним й отримало сотні коментарів і поширень. Користувачі соціальних мереж активно поширюють антиукраїнський відеоролик та обурюються, що українці займають місця поляків. Про це в понеділок, 3 жовтня, повідомило польське видання Wirtualna Polska.

На відео видно чоловіків у військовій формі, схожій до тієї, яку використовують ЗСУ. Автор відео, розповідає, що упродовж року не може потрапити до лікаря, натомість у місцевій лікарні лікують українських солдатів. На прохання не знімати відео, автор ролика відповів відмовою.

Скандал у соцмережах підсилив колишній мер міста і депутат повітової ради від партії «Нова Надія» Анджей Шленжак, який уточнив у старости повіту Стальова Воля, на якій підставі українські солдати отримують медичну допомогу та чи ставляться до них так само, як і до польських громадян. Варто зауважити, що Анджей Шленжак близький до проросійського політика, депутата польського Сейму і Європарламенту Ґжеґожа Брауна. Партія «Нова Надія» скандального проросійського політика Славоміра Менцена.

«Я знаю творця цього фільму і знаю, якими людьми він себе оточує. Це хитрощі. Це нечесна гра на емоціях і страху. Але допомога українським солдатам також в інтересах нашої країни. Вони воюють з Росією. Це наш фланг. Ми – прифронтова держава», – відповів староста повіту Януш Зажечний.

Виявилось, що на відео справді українські військові, які зараз проходять навчання на місцевому полігоні. В інтерв'ю виданню Wirtualna Polska староста Януш Зажечний, міська лікарня обслуговує солдатів із різних країн, зокрема норвежців, словаків та французів, для цього в лікарні є окремий корпус. «У нас тут також є солдати зі Словаччини, Норвегії та Франції. Ті, хто навчається в нашому регіоні. Це нормально. Якщо хтось захворіє або травмується під час навчання, його можуть госпіталізувати. Чи нам варто залишати когось на вулиці?», – запитав Зажечний.

За словами посадовця, рахунки за огляди українських військових оплачує міноборони Польщі. «Це рахунки на сотні тисяч злотих. Це додатковий дохід для лікарні. Це означає, що для мешканців Стальової Волі більше не доведеться стояти в черзі», – додав Зажечний.

На думку Януша Зажечного, такі відео зняті в інтересах місцевих груп, які прагнуть повернутись у політику і для цього поширюють антиукраїнську пропаганду.

Інший депутат повітової ради від «Громадянської коаліції» Кшиштоф Салек прямо вказує, що джерелом поширення маніпулятивного відео є політики із проросійської партії «Конфедерація».

«Підтверджена інформація від старости повіту Стальова Воля – солдати з України не проходили лікування, а проходили періодичні огляди. Це частина комерційних процедур, на яких лікарня заробляє гроші. Це жодним чином не вплинуло на інші лікарняні послуги. Огляди проводилися у невикористаній будівлі, пристосованій для цієї мети. В рамках програми “Лікарня, дружня до військових”, яка охоплює 127 закладів. Стоп проросійській дезінформації з середовища “Конфедерації”», – наголосив депутат.

Нагадаємо, 3 листопада Генеральний штаб польського війська попередив про розгортання широкомасштабної російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на погіршення стосунків між Україною та Польщею.

Восени 2023 року Анджей Шленжак захищав польських фермерів і водіїв вантажівок, які блокували кордон з Україною. А у вересні 2025 року поширював фейки про те, що над Стальовою Волею пролетіло кілька російських дронів, які залетіли на території Польщі з Волині.