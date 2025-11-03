Польський Генштаб попередив про масштабну антиукраїнську дезінформаційну кампанію
Найбільше антиукраїнської пропаганди спостерігається у Гдині та Ґданську
Генштаб Війська Польського попередив про розгортання широкомасштабної російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на погіршення стосунків між Україною та Польщею. Найбільше поширення антиукраїнської пропаганди спостерігається у Гдині та Ґданську, у містах із центрами допомоги, передачі зброї та з найбільшою підтримкою України.
Як йдеться у повідомленні Генштабу польського війська, російська пропаганда працює у двох напрямках. Перший – фізичний, коли підпалюють українські автомобілі, знищують антивоєнні стінописи. Другий напрямок – це інформаційна війна, під час якої поширюють ненависть до України через інтернет та соціальні мережі.
У Генштабі зазначають, основна мета російської пропаганди проти України – руйнування позитивних польсько-українських відносин, посіяти атмосферу страху перед українцями, які проживають у польських містах, та показати українських громадян як більшу загрозу для Польщі, ніж Росія.
У повідомленні Генштабу закликають польських громадян не піддаватися емоціям.
«Пам’ятаймо, що на цей момент поділ на кривдника і жертву є чітким: агресор перебуває на сході – і це Росія; відсторонення Польщі від України полегшить Росії ведення війни; будь-які дії, що руйнують підтримку України (інформаційні чи емоційні), сприяють агресії Росії», – наголошують у Генштабі.
Як повідомляв раніше ZAXID.NET, поліція міста Гдиня затримала місцевого мешканця, який підпалював автомобілі з українськими номерними знаками, внаслідок чого постраждало щонайменше 13 авто.
До слова, у Гдині затримали антиукраїнського активіста та стрімера Павела Назаровича, який зривав українські прапори. Стрімер не приховує свою антиукраїнську позицію та на сторінках у соціальних мережах регулярно поширює відео, на яких він прибирає будь-яку українську символіку.