Збройні Сили Польщі закликають громадян не піддаватись російській пропаганді

Генштаб Війська Польського попередив про розгортання широкомасштабної російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на погіршення стосунків між Україною та Польщею. Найбільше поширення антиукраїнської пропаганди спостерігається у Гдині та Ґданську, у містах із центрами допомоги, передачі зброї та з найбільшою підтримкою України.

Як йдеться у повідомленні Генштабу польського війська, російська пропаганда працює у двох напрямках. Перший – фізичний, коли підпалюють українські автомобілі, знищують антивоєнні стінописи. Другий напрямок – це інформаційна війна, під час якої поширюють ненависть до України через інтернет та соціальні мережі.

У Генштабі зазначають, основна мета російської пропаганди проти України – руйнування позитивних польсько-українських відносин, посіяти атмосферу страху перед українцями, які проживають у польських містах, та показати українських громадян як більшу загрозу для Польщі, ніж Росія.

У повідомленні Генштабу закликають польських громадян не піддаватися емоціям.

«Пам’ятаймо, що на цей момент поділ на кривдника і жертву є чітким: агресор перебуває на сході – і це Росія; відсторонення Польщі від України полегшить Росії ведення війни; будь-які дії, що руйнують підтримку України (інформаційні чи емоційні), сприяють агресії Росії», – наголошують у Генштабі.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, поліція міста Гдиня затримала місцевого мешканця, який підпалював автомобілі з українськими номерними знаками, внаслідок чого постраждало щонайменше 13 авто.

До слова, у Гдині затримали антиукраїнського активіста та стрімера Павела Назаровича, який зривав українські прапори. Стрімер не приховує свою антиукраїнську позицію та на сторінках у соціальних мережах регулярно поширює відео, на яких він прибирає будь-яку українську символіку.