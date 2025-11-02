Поляки говорять про погіршення стосунків із Україною

Понад 65% громадян Польщі переконані, що у 2025 році відносини між Варшавою та Києвом стали гіршими. Про це свідчать дані опитування United Surveys для видання Wirtualna Polska.

За даними опитування, 49,1% респондентів відповіли, що відносини «дещо погіршилися», а 16,4% – що «значно погіршилися». Це загалом становить 65,5% негативних відповідей.

Для ще 21,4% опитаних ситуація не змінилася, а 8,1% відзначили «скоріше поліпшення». Лише 0,5% вважають, що відносини «однозначно покращилися». 4,5% опитаних не змогли відповісти чи оцінити зміни.

Серед виборців керівної коаліції 65% відповіли, що польсько-українські відносини погіршилися, а лише 5% відзначили покращення.

В електораті опозиції також переважають негативні думки – 64% заявили про погіршення відносин, 12% – про покращення.

«У порівнянні з 2024 роком оцінки поляків щодо відносин з Україною значно погіршилися. Відсоток опитаних, які вважають, що відносини між країнами погіршилися, зріс з 61,3% до 65,5%», – зазначають в повідомленні.

Опитування проводилося з 10 по 13 жовтня методом CAWI/CATI серед 1000 повнолітніх респондентів.