У Польщі досі проживає близько 1 млн українських біженців

Більшість українців, які знайшли притулок у Польщі, імовірно, залишаться там навіть після укладення мирної угоди між Україною та Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку. Про це свідчить оновлений прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, пише агентство Reuters 19 серпня.

Польща орієнтовно досі приймає близько 1 млн українських біженців, які втекли від повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. За словами спостерігачів, українці сприяли пожвавленню ринку праці Польщі та стимулюванню економічного зростання, і Fitch прогнозує збереження цієї тенденції.

«Ми майже впевнені, що значна частина цих людей залишиться в Польщі й сприятиме розвитку польського ринку праці та зростанню ВВП, а також, звичайно, іншим макроекономічним і фіскальним показникам», – сказав аналітик Fitch Ratings у Польщі Мілан Трайкович.

Аналітики Fitch прогнозують економічне зростання Польщі на рівні 3% у 2025 році, 3% у 2026 році та 3,1% у 2027 році. Польський уряд очікує зростання на рівні 3,4%, 3,5% та 3,0% відповідно.

«Польща розраховує, що зростання економіки допоможе їй подолати надмірний бюджетний дефіцит, який торік становив 6,6% ВВП, не досягнувши цільового показника у 5,7%, встановленого урядом у плані бюджетної консолідації. Польща зобов'язалася до 2028 року знизити дефіцит до рівня нижче 3%», – ідеться в матеріалі.

Зі слів Трайковича, Fitch прогнозує, що дефіцит залишиться на тому ж рівні, приблизно 6,6% у 2025 році. Однак до 2028 року він знизиться до 4%-4,5% ВВП.

«Це найдинамічніша європейська економіка вже протягом десятиліть. І... одне, що ви знаєте про Польщу, це те, що Польща буде зростати», – сказав аналітик.

До слова, за даними міжнародної аудиторської компанії Deloitte, українські біженці у 2024 році забезпечили 2,7% ВВП Польщі.