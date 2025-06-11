Українські біженці швидко інтегровуються у Польщі

Міжнародна аудиторська компанія Deloitte підготувала звіт для управління верховного комісара ООН у справах біженців «Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі». За його підсумками, українські біженці зробили значний внесок у польську економіку, доклавшись до 2,7% ВВП країни у 2024 році. Дослідження також показало, що 69% українських біженців працездатного віку є активними на польському ринку праці, що майже дорівнює кількості поляків, яких є 75%. Про це пише сайт Мoney.pl.

У звіті спростовуються побоювання щодо негативного впливу напливу українських працівників на польський ринок праці. Як наголошують аналітики, присутність українських біженців сприяла зростанню зайнятості серед поляків та покращенню продуктивності підприємств. Аналітики не відмітили жодних несприятливих явищ, наприклад, зростання безробіття чи зниження заробітної плати.

У звіті також вказали на певні проблеми. Значна частина українських біженців працює не за своєю кваліфікацією. Лише третина людей з вищою освітою працюють на посадах, що відповідають їхнім компетенціям. Ситуацію ускладнюють правові норми Польщі, які вимагають мати польське громадянство для деяких профес. А це змушує спеціалістів перекваліфіковуватися або обмежує їхні можливості для професійного розвитку.

Дослідження Deloitte пояснює зв’язок між знанням польської мови та заробітками. Біженці, які вільно володіють польською мовою, заробляють в середньому на 700 злотих більше в місяць, ніж ті, хто знає польську лише базово.

Польща, яка прийняла майже мільйон українських біженців, посідає друге місце в Європейському Союзі за цими показниками. Більшість із прийнятих біженців – це жінки та діти, які, попри швидку адаптацію, все ж потребують ​​підтримки, особливо у випадку вразливих категорій. Автори звіту наголошують, що економічна інклюзія та цілеспрямована допомога є ключовими для безпеки та пошуку довгострокових рішень.

Представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Польщі Кевін Дж. Аллен звертає увагу на взаємну вигоду: «Польща створила безпрограшний сценарій для обох сторін», додаючи, що Польща перетворила наплив біженців на фактор зміцнення економіки та інвестувала в людський капітал, який у майбутньому може допомогти у відбудові України.

Експерт Deloitte Александер Лашек зазначає, що «польська економіка ефективно адаптувалася до пропозиції нових працівників та навичок, якими вони володіють». Він також наголошує, що кількість працевлаштованих зросла, а завдяки кращій спеціалізації зросла продуктивність польських компаній та працівників.

При укладанні звіту «Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі» врахували вплив на економіку та державні податки. Окрім податків на прибуток, сплачених українськими біженцями, аналітики враховують ПДВ, акцизи, внески на соціальне та медичне страхування, а також ПДФО та ПДВ, сплачені компаніями, дохід яких збільшився завдяки працевлаштуванню або споживанню українських біженців.