Завдяки українцям у Польщі та Чехії рекордно низький рівень безробіття

Рівень безробіття у Польщі та Чехії знизився до 2,6% та досягнув історичного мінімуму. Наразі це найнижчі показники серед країн Євросоюзу. За словами фахівців, рівень безробіття у Польщі та Чехії знизився завдяки українським біженцям. Про це повідомив аналітичний центр міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Євростат.

Наразі у Польщі офіційно працевлаштовані 779 тис. українців, що це становить 78% від загальної кількості працюючих іноземців у країні. Водночас у Чехії тимчасовий захист у зв’язку з війною отримали 397 тис. українців, з них понад 152 тис. – офіційно працевлаштовані. За три роки українські біженці внесли до держбюджету Чехії 54 млрд крон (близько 2,2 млрд доларів), що це вдвічі більше, ніж Чехія витратила на гуманітарну допомогу.

За словами експертів, зниженню рівня безробіття у Чехії та Польщі сприяло кілька факторів. Серед яких постійне економічне зростання, активна політика держави на ринку праці та працевлаштування українських біженців.

«Це не просто цифри, це величезна сила, яка підтримує стабільність та зростання ринку праці цих двох країн. Ми бачимо, що українці активно залучені в таких ключових галузях, як логістика, виробництво та сфера послу.Ми переконані, що саме завдяки українцям Польща має такі низькі показники безробіття, які є рекордними у всьому ЄС», – зазначив аналітик Юрій Григоренко.

Додамо, що низький рівень безробіття також зафіксували у Німеччині – 3%. Найвищий показник серед країн Євросоюзу в Іспанії – 10%. Тоді як у Швеції – 8,9%, в Греції та Фінляндії – 8,7%.

Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) повідомляло, що у третьому кварталі 2024 року українці перетнули польський кордон понад 5 млн разів та витратили за цей період понад 2,2 млрд злотих (понад 20 млрд грн).