Українці переважають серед всіх іноземців, які започатковують бізнес у Польщі

У Польщі зростає відсоток бізнесу, який започатковують іноземці. Із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі ФОПів. Серед них переважають українці, повідомляє Вiznes.Іnteria.

За підрахунками Польського економічного інституту (PIE), майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують громадяни України, а 7% СПД – підприємці з білоруським громадянством.

Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% повʼязані з будівництвом, 15% надають послуги у сфері телекомунікацій та інформаційних послуг, а 11% займаються іншою діяльністю у сфері послуг. Натомість торік домінували інформаційно-комунікаційні послуги (23%), будівництво (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (10%).

ФОПи, створені іноземцями в Польщі. Країни походження та домінуючі галузі (січень-квітень 2025 року)

Аналіз Польського економічного інституту показує, що будівництво домінує серед компаній, створених українцями (26%) та румунами (32%). Професійна, наукова та технічна діяльність – це сектор, який домінує серед білоруських, німецьких, російських, італійських, британських, американських та французьких компаній у Польщі. Серед українських, білоруських, британських і французьких компаній значну частку займає діяльність у сфері телекомунікацій та інформаційних послуг. Освіту як галузь часто обирають громадяни США, торгівлю – німці.

Польський економічний інститут зазначає, що бізнес, заснований іноземцями, часто відповідає специфічним потребам польського ринку праці та структурі економіки. Їхня роль особливо очевидна в секторах, які страждають від нестачі кадрів, таких як будівництво, торгівля, транспорт і склади. Для багатьох мігрантів ведення власного бізнесу є альтернативою, коли є барʼєри у зайнятості в інших сферах через невизнання кваліфікації, мовні проблеми або формальні обмеження.

У 1 кварталі 2025 року на соціальне страхування у Польщі зареєструвалося понад 1,21 мільйона іноземців. Найбільшою групою, як і раніше, є українці, хоча не бракує також білорусів та представників інших націй.

«Серед усіх осіб, зареєстрованих на соціальне страхування, 7,4% мали іноземне громадянство. На кінець березня цього року в Закладі соціального страхування було зареєстровано понад 1,2 млн іноземців, що на 6,3% більше, ніж на кінець березня 2024 року», – повідомляє Заклад соціального страхування (ZUS) у своєму звіті за перший квартал 2025 року.

На кінець першого кварталу 2025 року кількість українців, які працювали в Польщі, досягла 798 тис., що становило 65,9% всіх іноземців, зареєстрованих в ZUS, і 4,9% всіх застрахованих осіб.