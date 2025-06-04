Наразі в країнах ЄС проживає близько 4,3 млн українців

У Європейському Союзі почали розробку плану щодо обережного та контрольованого повернення українців додому після завершення війни. Про це у середу, 4 червня, повідомило американське видання Politico.

Наразі в країнах ЄС проживає близько 4,3 млн українців, більшість – у Польщі, Німеччині та Чехії. Джерела журналістів у Брюсселі повідомили, що Єврокомісія 4 червня представить нову ініціативу щодо обережного та контрольованого повернення українських біженців після війни.

В ЄС розпочали розробляти план щодо їхнього повернення додому, адже вважають, що хаотичний масовий від’їзд може створити тиск як на саму Україну, так і на європейські економіки, які адаптували значну кількість людей.

«Акцент робиться на тому, щоб все робити максимально обережно, координовано, щоб мінімізувати ризики раптового та широкомасштабного потоку людей з однієї частини регіону до іншої. Хаотичний рух може чинити сильний тиск як на Україну, так і на потенційні країни ЄС», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Брюссель рекомендує країнам ЄС створити інформаційні центри, які надаватимуть поради та підтримку тим, хто розглядає можливість повернення додому, а також допомогу з пошуком роботи в ЄС чи Україні.

Також, за даними джерела, у середу режим тимчасового захисту для українців можуть продовжити ще на 12 місяців – до березня 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що понад мільйон євро підтримки Європейського Союзу, яка була призначена для українських біженців у Литві, дісталася громадянам інших 43 країн, зокрема з Росії та Білорусі.