Документи адміністрації Трампа передбачають можливість депортації 200 тис. українців

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче витратити 250 млн доларів, виділених раніше на іноземну допомогу, щоб реалізувати план «добровільної депортації» українців та гаїтян зі США. Загалом Білий дім планує депортувати 700 тис. людей, повідомило у вівторок, 20 травня, The Washington Post з посиланням на документи адміністрації Трампа.

WP повідомило, що пропозицію про депортації підготували після заяви міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) 5 травня. Тоді в міністерстві заявили, що імігранти, які здійснять «добровільну депортацію» до своїх країн самостійно, матимуть право на отримання грошової допомоги – йшлося про 1000 доларів.

У документах йдеться про можливі виплати українським та гаїтянським мігрантам, які могли користуватися тимчасовим захистом США. Відповідний указ про дозвіл мігрантам з цих країн перебувати в США, якщо вони не можуть повернутися на батьківщину, видали за каденції Джо Байдена.

Документи адміністрації Трампа передбачають, що «самостійна депортація» може торкнутися 200 тис. українців та 500 тис. гаїтянських мігрантів у США. Також у проєктах законів є згадки афганців, палестинців, суданців, лівійців, сирійців та єменців.

Речниця міністерства Тріша Маклафлін підтвердила справжність документів, проте зазначила, що вони «застарілі». За її словами, міністерство ще не ухвалило «остаточного» рішення щодо тимчасового статусу захисту для Гаїті чи України. Втім, минулого тижня DHS і Державний департамент підписали угоду, яка передбачає таку ж процедуру і ту ж суму на фінансування – 250 млн доларів.

Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, фінансування «добровільної депортації» здійснюватиме Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції (PRM) Державного департаменту, використовуючи кошти, виділені Конгресом на чартерні рейси або придбання комерційних авіаквитків.

Зазначається, що критики цієї пропозиції, серед яких є колишні урядовці, заявили про негуманність такого рішення, засудивши адміністрацію Трампа за примус людей повертатися до країн, де їм загрожує смерть. Співрозмовники видання також висловили думку, чи є такий план зловживанням коштами іноземної допомоги, призначеними переважно для підтримки біженців та їхнього переселення.