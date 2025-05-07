Військові літаки США вивозять мігрантів за наказом Дональда Трамп

Адміністрація Дональда Трампа закликала український уряд прийняти депортованих з США громадян третіх країн. Про це у вівторок, 6 травня, повідомила американська щоденна газета The Washington Post, яка ознайомилась з відповідними документами, датованими січнем-травнем 2025 року.

Точна кількість депортованих іноземців, яких США просить Україну прийняти, невідома. Журналісти The Washington Post зауважують, що запит адміністрації Трампа є «надзвичайним», оскільки Україна перебуває у стані війни, а українські аеропорти наразі не працюють.

Зазначається, що Київ поки що не відповів на прохання США. Українська дипломатка повідомила, що уряд надасть відповідь, як тільки сформулює позицію. Крім того, двоє українських чиновників на умовах анонімності повідомили The Washington Post, що ця тема ніколи не обговорювалася на найвищому рівні влади.

Такі ж прохання від адміністрації Трампа отримали ще кілька країн. The Washington Post зауважує, що США використовують різні стимули, щоб заохотити інші країни прийняти депортованих іноземців. Деяким з них адміністрація Трампа натякає на перспективу покращення відносин з Вашингтоном, інших – залякує тарифами. Журналісти також зауважують, що Україна залежить від американської військової та фінансової підтримки під час російського повномасштабного вторгнення. За даними журналістів, на прохання США погодились уряди Сальвадору, Мексики, Коста-Рики й Панами.

Колишні американські чиновники зазначили, що діалог між США та Україною щодо депортацій був незвичайним і не схожим на стандартне дипломатичне листування.

Зауважимо, що одна з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа – депортація мільйонів мігрантів. На думку американського президента, це допоможе боротися зі злочинністю.

Нагадаємо, у січні США призупинили низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США.