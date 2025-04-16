За словами Трампа, мета програми – створити комфортні умови для добровільного повернення іммігрантів

Президент Дональд Трамп оголосив про запуск нової імміграційної ініціативи, яка передбачає надання фінансової допомоги та квитків на літак іммігрантам, які добровільно погодяться залишити територію США. Про це він розповів у вівторок, 15 квітня, в інтерв'ю Fox Noticias.

За словами Трампа, мета програми – створити комфортні умови для добровільного повернення іммігрантів на батьківщину. У рамках нової імміграційної ініціативи США нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту з країни.

«Ми робимо самодепортацію, і ми збираємося зробити її комфортною для людей», – заявив Трамп.

При цьому він додав, що іммігранти, які покинуть країну в рамках програми, зможуть повернутися до США в майбутньому, «якщо будуть добре поводитись і отримають згоду від уряду»

Міністерство внутрішньої безпеки США уже запустило багатомільйонну рекламну кампанію, закликаючи іммігрантів покинути країну самостійно.

Раніше The Washington Post писало, що адміністрація Трампа хоче депортувати 1 млн мігрантів за рік.

Нагадаємо, у січні Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США.