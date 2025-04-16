Дональд Трамп оголосив про запуск програми самодепортації
США нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту з країни
Президент Дональд Трамп оголосив про запуск нової імміграційної ініціативи, яка передбачає надання фінансової допомоги та квитків на літак іммігрантам, які добровільно погодяться залишити територію США. Про це він розповів у вівторок, 15 квітня, в інтерв'ю Fox Noticias.
За словами Трампа, мета програми – створити комфортні умови для добровільного повернення іммігрантів на батьківщину. У рамках нової імміграційної ініціативи США нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту з країни.
«Ми робимо самодепортацію, і ми збираємося зробити її комфортною для людей», – заявив Трамп.
При цьому він додав, що іммігранти, які покинуть країну в рамках програми, зможуть повернутися до США в майбутньому, «якщо будуть добре поводитись і отримають згоду від уряду»
Міністерство внутрішньої безпеки США уже запустило багатомільйонну рекламну кампанію, закликаючи іммігрантів покинути країну самостійно.
Раніше The Washington Post писало, що адміністрація Трампа хоче депортувати 1 млн мігрантів за рік.
Нагадаємо, у січні Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США.