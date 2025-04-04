Трамп представив «золоту картку» зі своїм обличчям, яку продаватимуть іноземцям
«Золота картка» буде шляхом до громадянства США
Президент США Дональд Трамп презентував «золоту картку» для іноземців, яка дає їм право на постійне проживання у країні. На ній зобразили його обличчя. Про це у п’ятницю, 4 квітня, повідомив Economist.
«За 5 млн доларів це може бути вашим. Це золота картка, картка Трампа», – зазначив президент.
За словами Трампа, купити картку можна буде менш ніж за два тижні. Раніше він повідомляв, що вони замінять програму EB-5, яка надає іноземним громадянам, що інвестували в США близько 1 млн доларів, можливість отримати грін-карту. Вона дозволяє постійне проживання і відкриває шлях до отримання громадянства.
Donald Trump Truth Social 4/03/25 06:22 PM pic.twitter.com/4vMINz1W8w— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025
«У нас є зелена картка, а це – золота картка. Ми поставимо ціну на неї у близько 5 млн доларів. Це дасть вам привілеї зеленої картки з плюсом. Це буде шлях до громадянства США. Багаті люди приходитимуть до нашої країни, купуючи ці картки», – пояснював Трамп.
Він також припускав, що російські олігархи також зможуть придбати її.
Нагадаємо, у січні Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США.