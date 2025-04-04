Трамп заявив, що купити картку можна буде менш ніж за два тижні

Президент США Дональд Трамп презентував «золоту картку» для іноземців, яка дає їм право на постійне проживання у країні. На ній зобразили його обличчя. Про це у п’ятницю, 4 квітня, повідомив Economist.

«За 5 млн доларів це може бути вашим. Це золота картка, картка Трампа», – зазначив президент.

За словами Трампа, купити картку можна буде менш ніж за два тижні. Раніше він повідомляв, що вони замінять програму EB-5, яка надає іноземним громадянам, що інвестували в США близько 1 млн доларів, можливість отримати грін-карту. Вона дозволяє постійне проживання і відкриває шлях до отримання громадянства.

Donald Trump Truth Social 4/03/25 06:22 PM pic.twitter.com/4vMINz1W8w — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025

«У нас є зелена картка, а це – золота картка. Ми поставимо ціну на неї у близько 5 млн доларів. Це дасть вам привілеї зеленої картки з плюсом. Це буде шлях до громадянства США. Багаті люди приходитимуть до нашої країни, купуючи ці картки», – пояснював Трамп.

Він також припускав, що російські олігархи також зможуть придбати її.

Нагадаємо, у січні Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США.