51% опитаних американців не схвалюють президентство Дональда Трампа

За останні кілька днів рейтинг схвалення американцями президента США Дональда Трампа дещо знизився через занепокоєння його економічною політикою. Причиною цього стало запровадження нових тарифів на імпорт, що може спричинити зростання цін та інфляцію. Про це ідеться в опитуванні, проведеному Reuters/Ipsos у період з 13 по 18 лютого 2025 року.

Зокрема, частка американців, які вважають, що економіка країни рухається в неправильному напрямку, зросла до 53%. У січню 43% опитаних погоджувались з цією думкою. Громадське схвалення економічної політики Трампа впало з 43% до 39%.

Як свідчить звіт Міністерства праці США, у січні споживчі ціни зросли найбільше за останні півтора року, до того ж американці зіткнулися з підвищенням цін на низку товарів і послуг. Американці також очікують зростання інфляції після введення високих тарифів на імпорт товарів з Китаю, Мексики та Канади.

54% респондентів у США заявили, що виступають проти нових тарифів на імпортні товари з інших країн, тоді як 41% підтримали рішення Дональда Трампа. Водночас підвищення тарифів на товари з Китаю поділяють 49% опитаних, 47% – проти.

Попри економічні занепокоєння, Дональд Трамп зберігає значну підтримку серед американського суспільства через свою імміграційну політику. Його підхід до посилення депортації нелегальних мігрантів схвалюють 47% респондентів – цей показник майже не змінився порівняно зі січнем, зазначає Reuters.

Під час опитування у респондентів запитали, чи схвалюють вони роботу Трампа на посаді президента – 44% американських респондентів відповіли позитивно, в порівнянні з 45% респондентів, опитаних 24-26 січня. Видання зауважує, що в перші декілька годин після інавгурації Трампа (20-21 січня) рівень схвалення політика становив 47%.

Натомість частка американців, які не схвалюють президентство Дональда Трампа, суттєво зросла і становить 51% в останньому опитуванні. Одразу після вступу Трампа на посаду кількість незгодних з політикою нового президента становила 41%.

Довідка

В межах онлайн-опитування Reuters/Ipsos опитали 4145 дорослих американців по всій країні. Ймовірна похибка становить близько 2%.

До слова, 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському довіряють нібито лише 4% співвітчизників. У відповідь Володимир Зеленський повідомив, що заява Трампа є дезінформацією, яка «йде від Росії». Зокрема, президент навів дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке фіксувало його підтримку на рівні 57% опитаних українців.

Президент також зазначив, що попросить у соціальних платформ найближчими тижнями провести додаткові публічні опитування, які покажуть рівень довіри до нього, а також низки іноземних лідерів, серед яких:

президент США Дональд Трамп,

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск,

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

президент Туреччини Ерджеп Тайїп Ердоган.

Володимир Зеленський додав, що в оточенні Трампа перебувають проросійсько налаштовані сили – зокрема, угорські та словацькі політики, які виступають за припинення російсько-української війни на умовах Росії.