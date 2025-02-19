52% опитаних українців вважають недоречним проведення виборів до завершення війни

Якби вибори президента України відбувались цієї неділі, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 23% українців. Результати опитування серед громадян України суперечать заявам президента США Дональда Трампа, який назвав Зеленського «диктатором без виборів» та сказав про низьку довіру українців до нього – на рівні 4%.

Про це свідчать результати експрес-дослідження суспільної думки, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research 19 лютого 2025 року.

Компанія вказує, що підтримка президента Володимира Зеленського залишається високою. Зокрема, кандидатуру Зеленського на виборах президента готові підтримати 23% опитаних, що є найвищим показником серед потенційних кандидатів. Водночас майже третина респондентів (31%) ще не визначилися за кого вони б віддали свій голос.

«Трамп посилив тиск на Зеленського з вимогою провести вибори, повторюючи одну з ключових вимог Москви, зацікавленої у дестабілізації ситуації всередині України. Проте реальність інша. На тлі заяв РФ і Трампа про нібито низький рейтинг Зеленського і його нелегітимність, підтримка населенням президента України стабільна і наразі становить 23%, і це найвищий результат серед потенційних кандидатів», – ідеться в повідомленні.

Як пояснила соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк, заява Трампа щодо Зеленського дала зворотний ефект – «мобілізацію підтримки». За її словами, українське суспільство реагує не лише на внутрішні фактори, а й на зовнішні сигнали, особливо коли вони сприймаються як тиск чи загроза.

«Як і в перші місяці війни, фігура президента стає точкою консолідації спротиву. Спроможність до такого консолідованого спротиву залишається високою, попри втому від війни, надвисокий рівень стресу і примарні перспективи завершення війни в осяжному майбутньому. Якщо наприкінці минулого року ми бачили підйом очікувань українців щодо досягнення миру, які були повʼязані з новим президентом США, то зараз ці очікування були розвіяні й змінилися відчуттям нової загрози», – пояснила Євгенія Близнюк.

У Gradus Research додають, що 52% опитаних українців вважають недоречним проведення виборів до завершення війни.

Довідка

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 19 лютого 2025 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів російських та американських делегатів 18 лютого звинуватив Україну у війні та заявив нібито про критично низький рейтинг Володимира Зеленського та закликав провести вибори в Україні.

Тези Трампа підіграють пропагандистській риториці Росії, яка звинувачує президента Володимира Зеленського у нелегітимності. Зауважимо, що твердження про критично низький рейтинг українського президента не підкріплені жодними доказами. Так, за даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у лютому 2025 року Зеленському довіряли 57% українців. Рік тому, у лютому 2024 року цей показник був на рівні 64%, а у травні 2022 року – 90%.

Зазначимо, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Про це українські політики та правники неодноразово наголошували західним партнерам – зокрема, США.