Трамп вказує, що його команда веде успішні перемовини про завершення війни з Росією

У середу, 19 лютого, президент США Дональд Трамп опублікував допис, в якому назвав українського колегу Володимира Зеленського «диктатором без виборів». Це сталося на тлі заяв американського президента про низьку довіру українців до Зеленського та небажання України закінчувати війну.

У своєму дописі у Truth Social Трамп звинуватив Зеленського у тому, що йому вдалось переконати США надати безповоротної військової допомоги Україні на 350 млрд доларів.

«Подумайте про це: помірно успішний комік Володимир Зеленський умовив США витратити 350 млрд доларів на війну, яку неможливо було виграти, яка не мала початися, але війну, яку він, без США та Трампа, ніколи не зможе завершити», – ідеться в повідомленні.

За словами американського президента, США нібито витратили на допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж Європа. Він підкреслив, що Європа на відміну від США отримає назад свої гроші. Трамп запитав, чому його попередник Джо Байден не вимагав урівняти розміри допомоги Києву, адже «ця війна набагато важливіша для Європи», ніж для США.

«До того ж Зеленський зізнається, що половина грошей, які ми йому надіслали, “зникла”. Він відмовляється проводити вибори, має дуже низьку підтримку в українських опитуваннях, а єдине, що йому добре вдавалося, – це грати на Байдені “як на скрипці”», – пише Трамп.

Водночас Трамп вказує, що його команда веде успішні перемовини про завершення війни з Росією. Він радить Зеленському «поквапитися, інакше у нього не залишиться країни».

«Байден навіть не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, мабуть, хоче, щоб “грошовий потік” не зупинявся. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна розбита, і мільйони загинули даремно – і це продовжується…», – підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів російських та американських делегатів у Саудівській Аравії 18 лютого звинуватив Україну у війні з Росією. Він також заявив нібито про критично низький рейтинг Володимира Зеленського та закликав провести вибори в Україні.

Зазначимо, пʼятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського мав закінчитися в травні 2024 року після виборів у березні. Утім, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Водночас заяви Трампа підіграють пропагандистській риториці Росії, яка звинувачує президента України Володимира Зеленського у нелегітимності. Як свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у лютому 2025 року Зеленському довіряли 57% українців.

Згідно з опитуванням Gradus Research, проведеного 19 лютого 2025 року, підтримка президента Володимира Зеленського залишається високою. Зокрема, кандидатуру Зеленського на виборах президента готові підтримати 23% українців, що є найвищим показником серед потенційних кандидатів.

Щодо фінансової допомоги США Володимир Зеленський розповів 19 лютого, що від США Україна отримала 67 млрд доларів військової допомоги й 31,5 млрд доларів прямої фінансової допомоги в бюджет.

«Я думаю, що треба розібратися з допомогою. У нас абсолютно різні цифри, на жаль. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 млрд доларів. 120 мільярдів – це ми, народ України – платники податків, 200 мільярдів – це США і Європейський союз», – сказав Зеленський.