Останні заяви американського президента Дональда Трампа про війну, яку Україні «не слід було починати», необхідність виборів в Україні під час війни, необґрунтовані твердження про рейтинг Володимира Зеленського на рівні 4%, які лише підігрівають заяви росіян про «нелегітимність» українського президента, є більш, ніж тривожними. Додамо до цього перші перемовини США та Росії про закінчення війни в Україні без залучення України.

Як американці реагують на скандальні заяви свого президента? ZAXID.NET пропонує розібратись, що ж наразі відбувається та як на це реагують іноземні ЗМІ.

Що сталось?

Президент США Дональд Трамп після переговорів російських та американських делегатів щодо закінчення війни в Україні зробив низку резонансних заяв. За словами американського лідера, «Росія хоче щось зробити, зупинити це варварство», а Україні «не слід було починати цю війну».

Перемовини відбувались у Саудівській Аравії і на них не запросили Україну. Володимир Зеленський різко відреагував, заявивши, що його команда дізналась про перемовини американської та російської делегацій зі ЗМІ. Зеленський навіть переніс світ до Саудівської Аравії на 10 березня, щоб «уникнути співпадінь». Президент України є послідовним у своїй позиції, що не можна вирішувати долю України без її участі.

«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу», – сказав Зеленський напередодні у Мюнхені.

Дональд Трамп заявив, що Україна могла запобігти війні та укласти угоду з Росією і мала на це три роки. Так президент відреагував на слова українського президента Володимира Зеленського на те, що США не запрошували українську делегацію та переговори з росіянами у Саудівську Аравію.

«Я почув:“нас не запросили”. Ну, у вас було три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду», – сказав Трамп.

Це не єдина резонансна заява американського лідера. Зараз Трамп підігріває риторику Кремля про начебто «нелегітимність» українського президента Володимира Зеленського. Президент США заявляє, що в Україні треба провести вибори, а рейтинг довіри до Зеленського скотився до 4%.

Твердження про такий критично низький рейтинг не підкріплені жодними доказами. До прикладу, за даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у лютому 2025 року Зеленському довіряли 57% українців. Рік тому, у лютому 2024 року цей показник був на рівні 64%, а у травні 2022 року – 90%, тож якщо говорити про рейтинг довіри українців, то за останні роки він справді знизився, але аж ніяк не впав до 4%.

Динаміка довіри президенту Зеленському протягом 2019-2025 років (дані КМІС)

Росіяни неодноразово наголошували на необхідності проведення виборів в Україні та, що Путін не підписуватиме мирну угоду із Зеленським нібито через його нелегітимність. Під час воєнного стану в Україні не можна проводити вибори, а чинна влада України є легітимною відповідно до Конституції.

Раніше Зеленський заявляв, що влада РФ наполягає на проведенні виборів, щоб мати при владі «свою людину». Президент України говорив, що українці не хочуть виборів через скасування воєнного стану та загрозу ще більшої окупації.

«Я готовий говорити про вибори. Українці абсолютно не хочуть виборів, бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і Путін окупує всю територію. Зараз ми маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, єдиною країною, і тому дуже важливо, щоб так було надалі», – розповів Зеленський.

Як реагують на заяви Трампа іноземні ЗМІ?

Видання CNN оприлюднило статтю із заголовком «Трамп завдає ще одного удару по Україні та нового поштовху Путіну». У статті йдеться, що Дональд Трамп неправдиво «звинуватив Україну у розв’язанні конфлікту, який спустошив її землі».

«Коментарі президента США підігрівають нові побоювання в Європі, яка також була виключена з американо-російських переговорів у Саудівській Аравії, що Трамп спробує нав’язати Україні мирну угоду, яка вигідна його другу в Кремлі», – пише CNN.

Президент США, заявляючи про те, що «українці повинні були укласти угоду з Росією, щоб уникнути вторгнення», на думку журналіста CNN, припускає, що «українці мали б підкоритися маріонетковому уряду в Києві, лояльному до Москви, або просто відмовитися від боротьби за перемогу».

The New York Times, реагуючи на останні заяви Трампа, пише, що «Розворот Трампа до путінської Росії змінює політику США, яка існувала поколіннями. Америка створює враження, що вона може перейти на інший бік». «Трамп чітко дав зрозуміти, що часи ізоляції Росії минули».

Трамп, за версією видання, зараз розповідає про іншу «версію реальності», а «Росія не несе відповідальності за війну, яка спустошила її сусіда. Натомість Трамп припускає, що Україна винна у вторгненні Росії до неї». Телеканал ABC News також підкреслює, що «Трамп неправдиво стверджує, що Україна почала війну з Росією».

The New York Times підмітило, що у роблячи резонансні заяви про нібито провину України у повномасштабній війні, Дональд Трамп не висловив жодних докорів Путіну чи Росії, яка вперше вторглась в Україну ще у 2014 році.

«Трамп, який завжди відчував незрозумілу прихильність до Путіна, хоче знову прийняти Росію до міжнародного клубу та зробити її одним із головних друзів Америки», – пише The New York Times.

На потіху російським пропагандистам

Перемовини російських та американських делегатів у Саудівській Аравії та незалучення до цього України, призвело до зловтіхи російських пропагандистів. «Голос Америки», посилаючись на колонку оглядачки Джулії Дейвіс для Центру аналізу європейської політики, пише, що у російських ЗМІ схвально обговорюють останні події. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що «це початок переговорів про Україну без України», і що «Київ офіційно викинули за борт». Російський ведучий Євген Попов припустив, що «Трамп взявся в Європу і вирішив сам зробити роботу Росії».

Джулія Дейвіс також наводить слова міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова, що про територіальні поступки Росії не може бути й мови. «Немає причин щось пропонувати, оскільки США нічого не вимагали. Переговори в Ер-Ріяді завершилися ще однією поступкою, оскільки Вашингтон погодився відновити дипломатичне представництво на високому рівні».

Військовий історик та старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Фредерік Каган каже, що подібні «паралельні» переговори мають право на існування і що у цьому питанні присутня певна «надмірна нервовість».

«Зрозуміло, що адміністрація Трампа вирішила вести паралельну дипломатичну роботу, коли одна команда веде переговори з росіянами, а інша – з українцями. Вони чітко дали зрозуміти, що мають намір об’єднати обидві сторони в певний момент» – заявив Каган в коментарі «Голосу Америки».

«Просто ситуація не зовсім зрозуміла. Паралельна дипломатія не оптимальний варіант, але й не обов’язково жахливий, зважаючи на те, наскільки віддалені сторони», – додав Каган.

У ЗМІ зараз активно обговорюють питання проведення виборів в Україні, на яких наполягає Росія та Дональд Трамп, побоюючись, що Кремль може встановити «маріонетковий режим» в Києві. Зокрема, журналістка FOX News, після питання Трампу про вибори, наголосила, що в Росії немає справжніх виборів, і спитала, як США можуть переконатись, що Кремль не встановить маріонетковий режим у Києві.

До прикладу, депутат Європарламенту Сергій Лагодинський, який сам родом із Росії, розкритикував ідею проведення виборів в сучасних умовах. Цього разу Росія просуватиме свого кандидата з новими наративами, вважає політик. На цю заяву Лагодинського, яку він оприлюднив у соцмережі X (Twitter), звернули увагу журналісти «Голосу Америки».

«"Російський" кандидат точно не мав би на собі наліпку "я люблю Путіна". Сьогодні Москва працює більш витончено.... Настрої посунулися б в бік нарікання з приводу "занадто різкої" або "недостатньо мудрої" реакції Зеленського на агресію Путіна. Це буде змішано зі страхом нової ескалації та бажанням уникнути її за будь-яку ціну», – написав Лагодинський.

Девід Крамер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, вважає, що Путін сподівається усунути від влади Зеленського та посіяти розбрат серед українців. Вимога виборів від лідера країни, де вільних виборів ніколи не було, ще більш іронічна, каже експерт.