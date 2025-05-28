У 2022-2023 роках ЄС на проєкт «Допомога біженцям від війни з України» виділив майже 17 млн євро

Понад мільйон євро підтримки Європейського Союзу, яка була призначена для українських біженців у Литві, дісталася громадянам інших 43 країн, зокрема з Росії та Білорусі. Про це у середу, 28 травня, повідомив литовський мовник LRT.

Відомо, що українські біженці в Литві отримують підтримку від держави їжею та медикаментами, а також у вигляді юридичних послуг та субсидій на працевлаштування. У 2022-2023 роках Європейський Союз на проєкт «Допомога біженцям від війни з України» виділив майже 17 млн євро. Однак допомогу, призначену українцям, отримали також громадяни Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та інших країн.

«Усього таку допомогу отримали 813 неукраїнців з 43 різних країн – їм проводили курси литовської мови, надавали субсидії для працевлаштування Загалом йдеться про неправомірну витрату мільйона євро», – зазначають у повідомленні.

Міністерство соціального захисту і праці вже розпочало внутрішній аудит щодо цього інциденту.

Агентство Європейського соціального фонду заявило, що надання допомоги неукраїнцям дозволяли правила, які діяли на той момент. Там також наголосили, що підтримку помилково отримали лише 484 людини.

«Ситуація виникла через тлумачення тодішніх чинних документів. Згідно з ними, у додаткових заходах - таких як курси литовської мови та субсидоване працевлаштування – могли брати участь соціально вразливі особи, не обов’язково з України», – заявила керівниця відділу розвитку проєктів ESFA Йоліта Пятрайтієне.

Попри це, литовське Міністерство соцзахисту підтвердило, що Служба зайнятості Литви буде зобов’язана повернути витрачені гроші.

Нагадаємо, у 2025 році Литва виділить майже 32 млн євро на освіту українців, які переїхали у цю країну через війну.