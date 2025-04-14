Литва інвестувала 10 млн євро у виробництво українського далекобійного озброєння
Україна очікує отримати ще один транш допомоги для розширення виробництва далекобійного озброєння
Міністерство національної оборони Литви спрямувало 10 млн євро на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Про це в понеділок, 14 квітня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами міністра оборони, гроші надійшли в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. Закуплена за ці гроші зброя вже «ефективно працює на фронті – посилюючи нашу дальність, точність і міць».
Рустем Умєров назвав це стратегічною інвестицією в силу України, її незалежність та безпеку всієї Європи.
«Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом – ще 10 млн євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й підсилити наші далекобійні можливості ще більше», – анонсував міністр.
Нагадаємо, у березні Литва та Україна домовилися про розвиток спільного виробництва зброї, для чого виділять 20 млн євро. За даними литовського міністерства оборони, угода передбачає спільне виробництво озброєння на території Литви.