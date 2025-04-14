Міністерство національної оборони Литви спрямувало 10 млн євро на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Про це в понеділок, 14 квітня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра оборони, гроші надійшли в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року. Закуплена за ці гроші зброя вже «ефективно працює на фронті – посилюючи нашу дальність, точність і міць».

Рустем Умєров назвав це стратегічною інвестицією в силу України, її незалежність та безпеку всієї Європи.

«Разом із литовськими партнерами працюємо над наступним етапом – ще 10 млн євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й підсилити наші далекобійні можливості ще більше», – анонсував міністр.

Нагадаємо, у березні Литва та Україна домовилися про розвиток спільного виробництва зброї, для чого виділять 20 млн євро. За даними литовського міністерства оборони, угода передбачає спільне виробництво озброєння на території Литви.